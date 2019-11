Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Jever

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl in Bäckerei In der Zeit von Donnerstag, 14.11.2019, 18:00 Uhr und Freitag, 15.11.2019, 06:15 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei in der Goldstraße in Horumersiel, einzubrechen. Auf der rückwärtigen Seite der Bäckerei wurde mehrfach versucht eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern letztlich nicht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen. Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 16.11.2019, gg. 01:05 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrradfahrer die Menkestraße in Schortens. Bei einer Verkehrskontrolle wurde bei dem Radfahrer Atemalkohol festgestellt. Ein angebotener Atemalkoholtest wurde durch den Mann abgelehnt. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachbeschädigung an Pkw Am Freitag, 15.11.2019, 20:00 Uhr, zerstörten bisher unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand die Heckscheibe eines Pkw Ford. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Plaggestraße, Höhe Hausnummer 126 in Schortens, abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit von Freitag, 15.11.2019, 15:00 Uhr, und Samstag, 16.11.2019, 17:15 Uhr, wurde in der Upjeverschen Straße, Höhe Hausnummer 2 in Schortens, ein Pkw beschädigt. Bisher unbekannte Täter schlugen mit einem nicht bekannten Gegenstand die Fallscheibe der Beifahrerseite ein. Das beschädigte Fahrzeug war nicht zugelassen. Hinweise zu den Sachbeschädigungen an Pkw nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell