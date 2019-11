Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr Mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille setzte sich ein 37-jähriger Autofahrer hinters Lenkrad. Er fiel einer Funkstreife am Samstag um 03:20 Uhr in der Mitscherlichstraße durch seine unsichere Fahrweise auf. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Gegenverkehr beim Linksabbiegen übersehen Am Freitagnachmittag, gg. 15:15 Uhr, kam es auf der Gökerstraße zu einem Verkehrsunfall. Beim Linksabbiegen in die Friedenstraße übersah ein 42 Jahre alter Autofahrer den ihm entgegenkommenden Pkw. Der Sachschaden bei beiden Pkw wird auf ca. 6000,-Euro geschätzt. Vorfahrt missachtet, 10.000,-Euro Sachschaden Am Freitagmorgen, um 08:15 Uhr, missachtete ein 49 Jahre alter Autofahrer in der Plauenstraße einen auf der Preußenstraße fahrenden vorfahrtsberechtigten Pkw eines 32-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang Am 17.11.2019, gegen 00:20 Uhr, geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand auf dem Friesendamm, zwischen Schlachthof und Entsorgungszentrum ein Opel Corsa aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte der Corsa mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Beide Insassen des Corsas (m/w, beide 23 J.) verstarben an der Unfallstelle, der Fahrer des BMW (28 J.) wurde dabei schwer verletzt, war aber ansprechbar und konnte selbst noch einen Notruf absetzen. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sie wurden zwecks weiterer Untersuchung beschlagnahmt. Der Friesendamm war bis 08:45 Uhr voll gesperrt.

