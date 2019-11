Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand in einer Wohnung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Donnerstagnachmittag, 14.11.2019, kam es in der Heppenser Straße gegen 16:10 Uhr zu einem Brand. Nach jetzigem Sachstand entstand das Feuer vermutlich an der Gastherme im Hauswirtschaftsraum, der komplett ausbrannte.

Die gesamte Wohnung wurde durch die Rauchentwicklung stark beschädigt, die eingesetzte Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen, die Ermittlungen dauern an.

