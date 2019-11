Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfall in Zetel - Fahrzeug kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab - eine Person leichtverletzt

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am Donnerstagmittag, 14.11.2019, befuhr gegen 12:55 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem PKW Opel die Zetelermarsch. Beim Befahren einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und wurde wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Der 18-Jährige musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und sein Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

