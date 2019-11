Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Ladendiebstahl in Wilhelmshaven - Täterin konnte trotz Verfolgung flüchten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Donnerstagvormittag, 14.11.2019 versuchte eine Frau in einem Verbrauchermarkt im Mühlenweg Modeschmuck zu entwenden. Beim Einräumen der Regale fiel einem Angestellten die Frau auf, die sich im Bereich des Modeschmuckes aufhielt. Sie hielt einige Schmuckstücke in der Hand und wäre gerade dabei, diese in ihre Jacke zu stecken. Daraufhin sprach er die Frau an und forderte sie auf, den Schmuck zu übergeben.

Nach einer kurzen Diskussion übergab die Unbekannte die Schmuckgegenstände und flüchtete aus dem Geschäft. Bis zur Kopperhörner Straße konnte die Verfolgung aufgenommen werden, die Frau entkam.

Die mit einer dicklichen Figur beschriebene Frau soll Mitte 30 Jahre alt und etwa 165 cm groß gewesen sein, blondes Haar gehabt und eine Umhängetasche bei sich getragen haben.

Zeugen, die zu dem angezeigten Sachverhalt oder zu der beschriebenen Frau ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell