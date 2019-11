Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach Vorfahrtverstoß in Wilhelmshaven - eine Person leichtverletzt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Mittwochabend, 13.11.2019, befuhr eine 18-jährige Pkw Opel-Fahrerin gegen 19:30 Uhr die Bahnhofstraße in östliche Richtung und wollte die Kreuzung Bahnhofstraße/Mitscherlichstraße überqueren. Dabei übersah sie nach jetzigem Sachstand eine 29-Jährige, vorfahrtsberechtigte Pkw Audi-Fahrerin, die die Mitscherlichstraße in nördliche Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Pkw Sachschäden entstanden. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt und der Pkw Opel musste abgeschleppt werden.

