Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Geldbörsendiebstähle beim Einkaufen in Wilhelmshaven - Polizei warnt vor Taschendieben

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Innerhalb von 30 Minuten kam es späten Dienstagmittag, 12.11.2019, in zwei Verbrauchermärkten zu Diebstählen von Geldbörsen. In der Freiligrathstraße wurde in der Zeit von 13:50 - 14:10 Uhr die Geldbörse aus der an einem Einkaufswagen hängenden Tasche entwendet, in der Posener Straße kam es zu der ähnlich gelagerten Tat in der Zeit von 14:00 - 14:20 Uhr. In beiden Fällen nutzte ein unbekannter Täter einen für ihn günstigen Moment aus, um von den beim Einkaufen abgelenkten Personen das Geld zu entwenden.

Das in der Posener Straße entwendeten Portemonaie wurde noch am Abend auf einem Verbraucherparkplatz in Altengroden aufgefunden und der Geschädigten zurückgegeben - es fehlte das Bargeld.

Die Polizei warnt vor Taschendieben, die sich oftmals am typisch suchenden Blick erkennen lassen. Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach ihrer möglichen Beute.

Beachten Sie zum Schutz ihres Eigentums folgende Tipps:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Wenn Sie Handtaschen mit sich führen, lassen Sie diese nicht beaufsichtigt. Beim Tragen klemmen Sie sich diese unter den Arm und führen Sie diese nicht locker an einer Hand mit sich.

Sollten Sie Opfer einer Straftat werden, alarmieren Sie bitte unverzüglich die Polizei!

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell