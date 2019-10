Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Gestört

Bühl (ots)

Eine Anwohnerin in der Kappelwindeckstraße wurde am Donnerstagmorgen gegen 4:50 Uhr durch verdächtige Geräusche vor ihrem Wohnhaus wach. Die von ihr verständigten Beamten des Polizeireviers Bühl konnten feststellen, dass möglicherweise versucht worden war, über eine bereitgestellte Kletterhilfe in das Haus einzusteigen. Vermutlich wurde der oder die Unbekannten durch die wachgewordene Hausbewohnerin gestört. Einbruchsspuren oder Beschädigungen konnten von den Polizisten keine festgestellt werden.

