Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auf die Straße gesprungen

Rastatt (ots)

Der Sprung von einem Lieferwagen auf die Straße sorgte ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwochnachmittag für den Sturz einer Fahrradfahrerin in der Hindenburgstraße. Ein 31-Jähriger sprang gegen 15 Uhr von der Ladefläche des Fahrzeugs auf die Straße, sodass eine herannahende Zweirad-Lenkerin ausweichen musste. Hierbei kam die 32-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die Leichtverletzte zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Rastatt.

/ma

