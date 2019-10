Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Getäuscht und Betrogen, Warnhinweise der Polizei

Offenburg (ots)

Ein Anwohner der Offenburger Südoststadt wurde am Dienstagnachmittag Opfer eines dreisten Betrugs. Nachdem gegen 14:30 Uhr eine unbekannte Frau an der Tür des Seniors geklingelt hatte, gab diese vor, Mitarbeiterin des E-Werks zu sein. Mit der Forderung, er solle sofort mehrere hundert Euro bezahlen, sonst stelle man den Strom ab, setzte die etwa 20- bis 25-Jährige den Mann unter Druck. Nach der Geldübergabe suchte die als 170 Zentimeter groß beschriebene Frau mit langen blonden Haaren und schwarzer Kleidung das Weite. Die Frau soll gutes, akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Personen, die Hinweise auf die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Ermittler zu wenden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Seien Sie misstrauisch

- gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen ihrer Wohnungstüre, wer zu Ihnen will. - Schauen Sie durch den Türspion oder aus dem Fenster, benutzen Sie die Türsprechanlage. - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind nicht dazu verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen. - Sind Sie allein, dann bitten Sie einen Nachbarn hinzu oder bestellen Sie den Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Zwei Personen haben die Besucher besser im Blick. Außerdem kann es auf Unbekannte abschreckend wirken, wenn Sie eine weitere Person hinzuziehen. Vereinbaren Sie deshalb mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, dass Sie sich gegenseitig beistehen, wenn Unbekannte an Ihrer Tür klingeln. Tauschen Sie die Telefonnummern aus. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell