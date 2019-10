POL-OG: Offenburg - Radfahrerin leicht verletzt

Polizeipräsidium Offenburg

Zu einem Zusammenprall zwischen einem VW Touran und einer Fahrradfahrerin kam es am Mittwochmorgen auf der Moltkestraße. Nach bisherigen Ermittlungen übersah eine 40 Jahre alte Autofahrerin gegen 7:45 Uhr im Einmündungsbereich von der Turnhallestraße kommend die auf dem Radweg herannahende Schülerin. Die 10-jährige Radlerin wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

