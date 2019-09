POL-ME: Silbergrauen Motorroller weggeschoben und entwendet - Velbert - 1909123

Polizei Mettmann

Silbergrauen Motorroller weggeschoben und entwendet - Velbert - 1909123

Mettmann (ots)

Am Sonntagnachmittag des 22.09.2019, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, verschwand aus einer Hausunterführung an der Schulstraße in Velbert-Mitte ein geparkter, silberner Motorroller der Marke Honda, Typ Lead100. Erste inzwischen schon ermittelte Zeugen sahen in dieser Zeit zwei bislang noch unbekannte männliche Personen, welche den nicht besonders gesicherten Motorroller vom Tatort wegschoben und sich mit ihrer Beute in Richtung Friedrichstraße entfernten. Weitere schon bekannt gewordene Zeugen wollen am gleichen Abend, gegen 21.25 Uhr beobachtet haben, wie mehrere Personen Fahrübungen mit einem silbernen Motorroller, bei dem es sich nach der Beschreibung um den gestohlenen Honda-Roller handeln könnte, auf dem Schulhof einer Grundschule an der Nordstraße machten. Seit dem fehlt aber jede Spur von dem silbernen Motorroller Honda Lead100 mit dem amtlichen Kennzeichen E-QF 562. Der Zeitwert des 13 Jahre alten Zweirads wird mit 700,- Euro angegeben.

Die zwei Personen, die den Roller wegschoben, werden wie folgt beschrieben:

- beide männliche Jugendliche

- ca. 16 Jahre alt

- einer hatte kurze blonde, der zweite kurze dunkle Haare

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der beschriebenen Fahrzeugdiebe oder den aktuellen Standort des gestohlenen Motorrollers vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Velberter Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Weitere sachdienliche Hinweise, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des Motorrollers, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

