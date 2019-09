Polizei Mettmann

POL-ME: Ungeklärter Containerbrand an der Rhönstraße - Heiligenhaus - 1909121

Mettmann (ots)

Am späten Freitagabend des 20.09.2019, gegen 21.20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Heiligenhaus zu einem Containerbrand an der Rhönstraße gerufen. Im Innenhof des Hauses Nr. 3 hatten Anwohner einen brennenden Müllcontainer entdeckt und den Notruf gewählt.

Die Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindern.

Nach aktuellem Stand erster polizeilicher Ermittlungen steht die Ursache des Brandes noch nicht. Weitere Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren unter dem Verdacht der Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 350,- Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, die in einem Zusammenhang zum Feuer stehen könnten, nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

