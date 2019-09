Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunkener PKW-Fahrer verunfallt - Mettmann - 1909120

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag, 21.09.2019 gegen 03.38 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Ringstraße ein PKW im Begegnungsverkehr auf, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Als der Streifenwagen wendete, konnten die Beamten bemerken, dass der PKW augenscheinlich an Geschwindigkeit zunahm und nach rechts in die Talstraße einbog. Auf der Talstraße, im dortigen Kurvenbereich, konnte der PKW verunfallt auf der Fahrbahn angetroffen werden. Der 20-jährige Fahrzeugführer war unmittelbar zuvor über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte sich hierbei an seinem VW Polo einen Achsbruch zugezogen. Unmittelbar vor einer überfahrenen Verkehrsinsel waren mehrere Meter Brems-/Blockierspur auf der Fahrbahn zu erkennen. Bei dem Erkrather Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Gegen den Polo-fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2.500 Euro.

