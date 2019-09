Polizei Mettmann

POL-ME: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt - Erkrath - 1909117

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag des 20.09.2019, gegen 14.00 Uhr, kam es auf dem Millrather Weg, in Höhe der Bushaltestelle "Neuenhausplatz" zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Fußgänger.

Zu dem Zeitpunkt hielt ein Linienbus an der o.g. Bushaltestelle und ließ seine Fahrgäste aussteigen. Unter ihnen befand sich ein 23jähriger Mann aus Erkrath, der anschließend vor dem Linienbus unvermittelt auf die Fahrbahn trat und von einem Pkw Skoda eines 28jährigen Düsseldorfers erfasst wurde. Dieser befuhr mit seinem Skoda den Millrather Weg in Richtung Niermannsweg und fuhr links an dem dort stehenden Linienbus vorbei, bevor er mit dem 23jährigen Fußgänger zusammen stieß. Der Fußgänger verletzte sich dabei schwer. Zeugen und andere Anwesende leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Anschließend wurde der 23jährige mit einem Rettungswagen in eine Düsseldorfer Klinik gebracht, wo er stationär verblieb.

Der 28jährige Skoda-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Millrather Weg blieb für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt.

