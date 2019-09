Polizei Mettmann

POL-ME: POL-ME: Verkehrsunfall mit verletztem Kleinkraftradfahrer -Langenfeld- 1909115

Mettmann (ots)

Am frühen Abend des Donnerstag, 19.09.2019, gegen 17.50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Leverkusener mit seinem Kleinkraftrad die Rheindorfer Straße in Richtung Langenfeld. Unmittelbar nach dem Ortseingang verlor der 38-jährige in einer S-Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug wodurch er stürzte und gegen ein Verkehrsschild rutschte. Da er nach eigenen Angaben am Vortag Methadon konsumiert hat, wurde eine Blutprobe veranlasst. Durch den Sturz wurde der Kleinkraftradfahrer leicht verletzt und in das Krankenhaus Leverkusen verbracht. Das Kleinkraftrad war nach dem Sturz nicht mehr fahrbereit, am Verkehrsschild entstand leichter Sachschaden.

