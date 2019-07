Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Grundschule eingebrochen

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Indem sie mehrere Fenster aufhebelten, drangen Unbekannte in eine Grundschule an der Straße Bellinghovener Weg ein. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Freitag (19. Juli). Die Ermittlungen dazu, was die Täter erbeuteten, dauern noch an.

