Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche

Erkelenz-Granterath (ots)

Indem sie die Eingangstür aufhebelten, drangen Einbrecher in ein Pfarrheim an der Straße In Granterath ein. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag (19. Juli).

Eine Lagerhalle an der Brüsseler Allee wurde ebenfalls aufgebrochen. Die Täter stemmten ein Loch in die Außenmauer der Halle und drangen so in die Halle ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Elektronikartikel. Die Tat wurde am Freitag, 19. Juli, gegen 12 Uhr festgestellt.

