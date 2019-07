Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schule

Geilenkirchen-Würm (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 19. Juli (Freitag) in eine Schule an der Klosterstraße ein und brachen im Inneren weitere Türen auf. Sie durchsuchten mehrere Büros. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

