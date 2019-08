POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Brennende Mülltonne

Polizei Coesfeld

In der Nacht zum Mittwoch (21. August) gegen 1.45 Uhr hat an der Halterner Straße in Dülmen eine Mülltonne gebrannt. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei sah Rauch aufsteigen und begann mit einem Feuerlöscher mit den Löscharbeiten. Die Feuerwehr erledigte den Rest. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

