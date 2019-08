Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Stapeler Straße

Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Vermutlich über ein Garagendach gelangten Einbrecher in der Zeit von Sonntag (18.08) 18.00 Uhr bis Montag 17 Uhr in den Garten eines Wohnhauses. Hier versuchten sie eine Tür zur Garage aufzuhebeln. Weiterhin entfernten sie an einer Terrassentür ein Insektengitter. Vermutlich wurden sie bei ihrer Tatausführung gestört. Sie gelangten nicht in das Innere des Hauses und der Garage. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

