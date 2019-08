Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Waffenstraße, 9.-12.8.2019, Sachbeschädigung

Landau (ots)

Am Montagmorgen, 12.8.19, gegen 8.30Uhr, wurde die Sachbeschädigung an einem Bankgebäudes in Landau in der Waffenstraße gemeldet. Bislang unbekannte Täter hatten die Klingelanlage des Gebäudes, zwei Sandsteinplatten der Fassade und eine Glasscheibe beschädigt. Der Tat wurde in der Zeit von Freitag, 9.8.19 bis 12.8.19 verübt. Durch den Glasbruch wurden dahinter befindliche Ausgabeautomaten beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 17.000EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher der Sachbeschädigung erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de

