Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 104

Schönberg (ots)

Am Nachmittag des 22. Juni kam es auf der B 104 nahe Schönberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 38-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Kradfahrer die Bundesstraße in Richtung Anschlussstelle Schönberg (BAB 20), als eine 42-jährige Frau mit ihrem Pkw von der L 01 auf die B 104 auffuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der 38-jährige Schwerverletzte und die Autofahrerin, die sich bei dem Aufprall leicht verletzte, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Straße halbseitig gesperrt. Zur Untersuchung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 EUR geschätzt.

