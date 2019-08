Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, B525

Brand eines Wartehäuschens

Coesfeld (ots)

Durch ein Feuer beschädigt wurde das hölzerne Wartehäuschen an der Bushaltestelle Alter Bahndamm. In der Zeit von Sonntag (18.08) 12.00 Uhr bis Montag (19.08) 10 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter das Wartehäuschen. Es entstand ein Sachschaden. Hinweise auf einen Zusammenhang mit einer Brandserie in Coesfeld liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

