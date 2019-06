Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Exhibitionistische Handlung auf dem Parkplatz eines Baggersees

Rheinstetten (ots)

Als zwei junge Frauen am Mittwoch, gegen 22:15 Uhr, nach dem Besuch eines öffentlichen Badesees in der Herrenalber Straße in Rheinstetten zu ihrem am Parkplatz abgestellten Pkw zurückkehrten, mussten sie feststellen, wie ein bislang unbekannter junger Mann exhibitionistische Handlungen ausführte.

Nachdem die beiden 21-jährigen Frauen am Auto angekommen waren, tauchte unmittelbar danach der unbekannte Mann auf. Er starrte die beiden Frauen an, lehnte sich gegen ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Auto und zündete sich eine Zigarette an. Die beiden 21-Jährigen beluden derweil das eigene Fahrzeug und stiegen zum Losfahren ein. Als sich die Geschädigten schließlich im Auto befanden, mussten sie feststellen wie der Unbekannte an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als es zu einem Blickkontakt zwischen den erschrockenen Frauen und dem Mann kam, entfernte sich dieser eilig von der Örtlichkeit. Die beiden Frauen alarmierten daraufhin die Polizei.

Der Exhibitionist konnte wie folgt beschrieben werden: - Circa 25 - 26 Jahre alt - Etwa 1.75 - 1.80 cm groß - Schlanke normale Statur - Dunkle Augen - Dunkel, nach hinten gegelte Haare - Schwarzer Bart - Südländischer Typ - Trug ein schwarzes T-Shirt mit rotem Aufdruck, eine kurze Hose, Turnschuhe und führte eine Matte oder ein Handtuch mit sich.

Der Exhibitionist war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr aufzufinden. Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

