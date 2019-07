Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer vernichtet Getreidefeld, rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz Ostenfeld bei Rendsburg, im Rader Weg, kam es Heute (26.07.2019) zu einem Feuer auf einem Getreidefeld.

Ostenfeld - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 26.07.2019, 12:14 Uhr Feuer (FEU 00), 12:50 Uhr Feuer 2 (FEU 2)

In Ostenfeld brannte am Freitagmittag ein Getreidefeld. Das ca.3-4 Hektar große Feld erzeugte eine große Rauchsäule die sehr weit zu sehen. Die Feuerwehren aus Ostenfeld, Schacht-Audorf, Schülldorf, Haßmoor und Osterrönfeld wurden gegen 12:14 Uhr alarmiert. Bereits bei der Ankunft war ein Trecker schon dabei, das Feld rundherum zu Grubbern damit das Feuer sich nicht weiter ausbreiten konnte. Durch gemeinsame Arbeit der Feuerwehren konnte das Feuer auf dem Feld schnell unter Kontrolle gebracht werden. Schwierig gestaltete sich die Wasserversorgung, die Feuerwehrkameraden verlegten rund 700 Meter Schläuche um genügend Wasser an die Einsatzstelle zu bekommen. Außerhalb vom Feld auf einen Hof stand ein Mähdrescher der ebenfalls brannte. Anrückende Kräfte aus Osterrönfeld haben dann den Mähdrescher gelöscht. Es wurden 2 Feuerwehrkameraden verletzt, einer musste mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus, der andere Kamerad konnte nach ambulanter Behandlung nach Hause. Der Einsatz für die rund 60 Einsatzkräfte ging bis ca. 14:30 Uhr. Über die Schadenshöhe sowie Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

