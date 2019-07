Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Großfeuer in ausgebautem Bauernhof in Osterstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Am 13.07.2019 kam es zu einem Feuer in einem ausgebauten Bauernhof in Osterstedt. Um ca. 04:50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Osterstedt zu einem Feuer mit dem Alarmierungsstichwort "FEU 00" in den Weg "Strohwiese" zu einem ausgebauten Bauernhof gerufen. Bei der Anfahrt zur Einsatzstelle schlugen schon die Flammen aus dem Dachstuhl. Das Alarmierungsstichwort wurde umgehend auf "FEU 2" erhöht. Somit wurden alle umliegenden Wehren alarmiert. Aufgefunden wurde ein Feuer im 1. Obergeschoss des Wohnhauses mit insgesamt 6 Wohneinheiten. Durch einen massiven Löscheinsatz der ca. 120 anwesenden Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein direkt angebautes Wohnhaus verhindert werden. Die Bewohner der Wohnungen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Vor Ort waren zusätzlich 4 Rettungswagen, der stellvertretende Kreiswehrführer Fritz Kruse sowie die Amtswehrführung des Amtes Mittelholstein. Die Nachlöscharbeiten werden sich über den Vormittag hinziehen. Über die Höhe des Schadens konnte keine Auskunft gegeben werden. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen.

