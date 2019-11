Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Reifen von zwei Transportern und einem Anhänger in Wilhelmshaven zerstochen - zwei jugendliche Tatverdächtige flüchten - weitere Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagabend, 11.11.2019, beobachtete ein Zeuge gegen 20:45 Uhr zwei verdächtige Personen in der Börsenstraße. Diese wären um einen Transporter herumgelaufen und hätten sich dann in Richtung Marktstraße entfernt.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten in der Straße bei zwei Transportern und einem Anhänger zerstochene Reifen feststellen. Zum jetzigen Zeitpunkt kommen die beiden beobachteten Personen als Tatverdächtige in Betracht. Die beiden dunkel gekleideten Personen werden in einem Alter von etwa 15 Jahren beschrieben, einer der beiden soll zur Tatzeit eine dunkle Mütze getragen haben.

Derzeit ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche weitere Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

