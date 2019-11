Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Verkehrsunfall mit über 1,7 Promille verursacht

Freiburg (ots)

Vogtsburg. Am Samstagmittag übersah gegen 12:00 Uhr bei einem Abbiegevorgang in Oberbergen ein 28-jähriger, polnischer Fahrzeugführer ein entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Die 19-jährige junge Frau in diesem Fahrzeug wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim Verursacher feststellen, die bei einem Test einen Wert von über 1,7 Promille ergab. Der Führerschein wurde eingezogen und der Mann wird neben einem Fahrverbot mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen müssen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell