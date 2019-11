Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Marihuana im Kofferraum - Fahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Mit Marihuana im Kofferraum ist am frühen Samstagmorgen, 02.11.2019, gegen 05:00 Uhr, ein Autofahrer in WT-Tiengen in eine Polizeikontrolle geraten. Aus dem Innenraum drang starker Marihuanageruch nach draußen. Bei der Durchsuchung fand die Polizei neben einer geringen Menge auf dem Armaturenbrett eine größere Menge Marihauna-Verschnitt im Kofferraum. Auch der 22 Jahre alte Fahrer war nicht mehr verkehrstauglich. Ein Drogentest war positiv auf THC und Kokain, weshalb er mit zur Blutprobe musste. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell