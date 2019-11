Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Mercedes Coupé rundherum beschädigt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 02.11.2019, wurde ein in Jestetten geparktes weißes Mercedes Coupé rundherum mutwillig beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren zehntausend Euro liegen. Jedes Karosserieteil wurde demoliert, sämtliche Scheiben und auch das Schiebedach wurden eingeschlagen bzw. splitterten. Der Wagen war von 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr in der Straße Beim Bildstock auf einer öffentlichen Parkfläche abgestellt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745 7234) übernommen.

