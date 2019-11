Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Unfallflucht - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat einen geparkten VW Tiguan am Sonntag, 03.11.2019, in WT-Tiengen beschädigt. Offenbar hatte der Verursacher noch versucht, die beschädigte Stoßstange wieder zu richten. Zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde der VW auf dem Parkplatz am Sulzerring angefahren. Dabei entstand ein Schaden von knapp 1000 Euro auf der Beifahrerseite des VWs. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Tel. 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise.

