Wehr: Schlägerei auf der Straße

Am Donnerstag, 31.10.2019, hat es eine Schlägerei auf offener Straße in Wehr gegeben. Eine Anruferin meldete gegen 17:30 Uhr der Polizei, dass sich ca. zehn Personen in der Egertenstraße schlagen würden. Eine Polizeistreife traf dort auf einen 22 Jahre alten Mann, der oberflächlich im Gesicht und an den Händen verletzt war. Er zeigte sich gegenüber der Polizei wenig auskunftsfreudig und sprach nur von einem Täter, der ihn angegriffen habe. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07762 8078-0).

Wehr: Autofahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt

Ein Autofahrer ist am Samstag, 02.11.2019, auf der B 518 bei Wehr von der Straße abgekommen und gegen einen Betonmauer geprallt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, verzichtete aber auf eine Behandlung durch den Rettungsdienst. Gegen 17:40 Uhr hatte der 67-jährige in einer Kurve die Kontrolle über seinen Fiat verloren. Nach dem Aufprall gegen die Maurer kam der schwer beschädigte Wagen quer auf der Straße zum Stehen. Da der Fahrer mit knapp 0,4 Promille unter Alkoholeinfluss stand, erfolge eine Blutprobe. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

