Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Über die vergangenen Tage wurde zwei Zigarettenautomaten in Lauchringen aufgebrochen. Ein beschädigter Automat wurde am Donnerstag, 31.10.2019, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bundesstraße entdeckt. Der Zweite am Samstag, 02.11.2019, beim Bahnhof in Oberlauchringen. In beiden Fällen hatte es der oder die Täter auf das Bargeld in den Automaten abgesehen. Zigaretten wurde keine gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0, entgegen.

