Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:40 Uhr kam es an der Einmündung Altenhofstraße / Burgstraße zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 38-jährige fuhr die Burgstraße in Richtung Iggelheimer Straße entlang, als aus der Altenhofstraße ein Pkw nach links abbog. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich eine leichte Schürfwunde am Kopf zu. Der Rettungsdienst untersuchte ihn vor Ort, ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht notwendig.

