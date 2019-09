Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen Pedelec und Pkw (52/1709)

Speyer (ots)

17.09.2019, 16:10 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzen Pedelec-Fahrer ereignete sich am Dienstag gegen 16:10 Uhr in der Iggelheimer Straße. Ein 23Jähriger befuhr dort auf seinem Pedelec den Fußgänger-/Radweg in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Kurzzeitig abgelenkt durch den Blick auf seinen Tacho erkannte er zu spät, dass ein 44jähriger Speyerer mit seinem Audi vor ihm von der Iggelheimer Straße in seine Grundstückseinfahrt abgebogen war und sich mit seinem Fahrzeug bereits fast komplett in der Hofeinfahrt befand. Ein Ausweichen nach links war ihm so nicht mehr rechtzeitig möglich und er stieß deshalb mit seinem Pedelec gegen den rechten hinteren Kotflügel des Pkw. Dabei kam er zu Sturz und zog sich Schürfwunden zu. Am Pkw und dem Pedelec entstand ein Gesamtschaden von ca. 1700EUR.

