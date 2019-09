Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Unfall mit verletztem Kind

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Kind verletzt wurde. Ein Pkw fuhr die Straße entlang, als das Kind plötzlich mit seinem Rad vom Gehweg auf die Straße fuhr. Die Fahrerin des Pkw bremste sofort, touchierte den Jungen jedoch, wodurch er mit dem Kopf gegen die Motorhaube prallte. Zum Glück trug er einen Helm, sodass er lediglich kleinere Schürfwunden an Armen und Beinen davontrug.

