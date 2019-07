Polizei Paderborn

POL-PB: Gestohlener BMW wieder aufgefunden

Bad Lippspringe/Schlangen-Kohlstädt (ots)

(mb) Ein in der Nacht zu Dienstag an der Triftstraße in Bad Lippspringe gestohlener hochwertiger BMW ist im Laufe des Tages bei Kohlstädt wieder aufgefunden worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der schwarze 6er BMW GT mit PB-Kennzeichen stand in der Hofzufahrt eines Mehrfamilienhauses. Zwischen 00.20 Uhr und 07.30 Uhr wurde das mit einem keyless-go-System ausgestattete Fahrzeug entwendet. Vermutlich setzten die Täter technische Geräte ein, um die Funksignale des Schließ- und Start-Systems abzufangen und für den Diebstahl zu nutzen. Noch am Vormittag wurde das gestohlene Auto auf einem Rastplatz an der B1 zwischen Kohlstädt und Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe wieder aufgefunden.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Tatort oder auf dem Rastplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Paderborn unter Telefon 05251/3060.

