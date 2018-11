POL-HA: 18 Kennzeichendiebstähle in Eilpe

Hagen (ots) - Am Montag, 26.11.2018, kam es zu 18 Kennzeichendiebstählen in Hagen-Eilpe. Mehrere Male wurden Streifenwagen gerufen, als die Halterinnen und Halter der Autos bemerkten, dass Unbekannte offenbar ein oder beide Kennzeichen an ihren Autos abmontiert und gestohlen hatten. An einem Fahrzeug machten sich die Täter in der Sunderlohstraße zu schaffen. Gleich sechsmal schlugen sie in der Straße Auf dem Hoppenstück zu. 11 weitere Autos fielen den Tätern in der Hüttenbergstraße zum Opfer. Auf einen bestimmten Fahrzeugtyp hatten es die Unbekannten offenbar nicht abgesehen. Nach ersten Ermittlungen kam es vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag zu den Diebstählen. Die Kennzeichen ließen die Ermittler zur Fahndung ausschrieben. Täterhinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

