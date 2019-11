Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Waldshut-Tiengen/Waldshut: Alkoholisiert und mit falschen Kennzeichen unterwegs - Lauchringen: Alkoholisierter Autofahrer rumpelt auf Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Waldshut-Tiengen/Waldshut: Alkoholisiert und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Eine Autofahrerin ist unter Alkoholeinfluss stehend und mit einem nicht zugelassenen Wagen in der Nacht zum Freitag, 01.11.2019, in WT-Waldshut gestoppt worden. Gegen 01:30 Uhr war die 31-jährige wegen ihrer auffälligen Fahrweise von einer Polizeistreife angehalten worden. Da Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Alcomatentest gemacht, der über zwei Promille ergab. Bei der Überprüfung des Autos kam zu Tage, dass dieses gar nicht mehr zugelassen und somit auch nicht versichert war. Außerdem waren falsche Kennzeichen daran montiert.

Lauchringen: Alkoholisierter Autofahrer rumpelt auf Kreisverkehr

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zum Freitag, 01.11.2019, in Unterlauchringen auf den dortigen Kreisverkehr bei der katholischen Kirche gerumpelt. Der 54-jährige war kurz vor 05:00 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Tiengen unterwegs, als er im Kreisverkehr geradeaus fuhr. Dabei wurden ein Schild und ein Hydrant beschädigt, der Pkw kam auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Mit knapp 1,9 Promille hatte der Fahrer zu viel intus. Eine Blutprobe folgte. Den Führerschein übergab er freiwillig der Polizei. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro.

