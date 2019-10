POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 26.10.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Gebäudebrand in Neubaugebiet - Egelsbach

Für ein frühes Erwachen der Anwohner sorgte der Vollbrand eines leerstehenden Einfamilienhauses, aus den vermutlich 1960er Jahren, im Neubaugebiet Leimenkaute am Samstagmorgen. Ein Passant hatte das Feuer gegen 04:30 Uhr bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte stand das freistehende Haus bereits komplett in Flammen. Im Zuge der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr war es erforderlich, das Gebäude vollständig mit einem Bagger abzureißen. Diese Arbeiten dauern aktuell noch an, die Suche nach Glutnestern wird durch die Feuerwehr fortgeführt. In der Spitze waren etwa 50 Feuerwehrmänner der Feuerwehren Langen und Egelsbach am Brandort eingesetzt. Anliegende Häuser wurden nicht gefährdet oder in Mitleidenschaft gezogen, Personen nicht verletzt. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf etwa 50.000.- Euro geschätzt. Zur Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 - 8098 1234 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen.

