Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung des Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 44. Kalenderwoche 2019

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

(dl) Nächste Woche überwachen die Beamten der Verkehrsdirektion die Geschwindigkeit an häufigen Unfallpunkten auf den Bundesstraßen 459 und 486, sowie auf der Autobahn 66. Aufgrund mehrerer Unfälle mit Wild, finden ebenfalls Überprüfungen in der Gemarkung Seligenstadt statt. Die Kollegen führen auch vor der Grundschule Herolz in Schlüchtern zum Schutz der Schüler Kontrollen durch. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern eine gute Fahrt und ein sicheres Ankommen an ihrem Ziel.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

28.10.2019: Gemarkung Seligenstadt; Gemarkung Offenbach B 459 in Fahrtrichtung Offenbach

29.10.2019: Gemarkung Langen, B 486 in Fahrtrichtung Mörfelden

30.10.2019: Schlüchtern Herolz, Brückenauer Straße; Gemarkung Wächtersbach, BAB 66 in Fahrtrichtung Hanau

31.10.2019: Bad Orb, Fuldaer Straße; Gemarkung Wächtersbach, BAB 66 in Fahrtrichtung Hanau

01.11.2019 Gemarkung Seligenstadt, BAB 45; Gemarkung Wächtersbach, BAB 66 in Fahrtrichtung Hanau

Offenbach, 25.10.2019, Pressestelle, Daniel Luft

