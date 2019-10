POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidium Südosthessen von Dienstag, 23.10.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Raub auf Rentnerin - Zeugensuche - Maintal/Bischofsheim

(as) Am Montagnachmittag wurde eine Rentnerin Opfer eines Raubüberfalls. Gegen 15.30 Uhr klingelte eine unbekannte Frau unter dem Vorwand vom Pflegedienst zu sein an der Haustür einer 89-Jährigen aus Maintal. Als die betagte Dame die Tür öffnete, stieß die etwa 30-35 Jahre alte Täterin die 89-Jährige in die Wohnung, so dass sie zu Fall kam. Anschließend betrat ein Mann die Wohnung und entwendete offensichtlich zielgerichtet einen Möbeltresor aus dem Wohnzimmer. Währenddessen wurde die Rentnerin in der Küche festgehalten. Die weibliche Täterin trug einen Pferdeschwanz, einen Schal und war dunkel gekleidet. Möglicherweise handelte es sich um eine Ägypterin. Der männliche Täter soll muskulös gewesen sein und gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich telefonisch unter 06181 100-123 zu melden.

2. Mutter mit zwei Kindern wird Handtasche geraubt - Hanau

(tl) Ein besonders dreister Handtaschenraub beschäftigt momentan die Kripo in Hanau. Soweit der Polizei bislang bekannt ist, wurde eine Mutter mit zwei Kindern an der Hand am Montagabend in der Marköbeler Straße Opfer eines Straßenräubers. Die 27-jährige Hanauerin hielt sich zuvor mit ihren beiden sieben- und achtjährigen Kindern auf dem Spielplatz Ecke Gronauer Straße auf. Mit Einsetzen der Dämmerung traten alle drei gegen 18.10 Uhr zu Fuß den Heimweg antraten. Auf dem Gehweg habe sie dann bemerkt, wie sich ein Mann ihr von hinten näherte und sie unvermittelt mit einem Schubser in den Rücken zu Boden stieß. Dabei entriss er ihr die, über die Schulter hängende Handtasche, in der sich auch 120 Euro Bargeld befand. Anschließend suchte der Täter das Weite und verschwand wieder in Richtung des Spielplatzes. Die Mutter zog sich durch den Sturz leichte Hautabschürfungen zu. Die Kinder blieben glücklicherweise unverletzt, dürften den Vorfall aber so schnell erstmal nicht vergessen. Die Polizei fahndet nun nach einem zirka 1,80 Meter großen, schlanken, dunkelhäutigen Mann. Auffällig bei ihm sei wohl die Frisur gewesen, nämlich seitlich kurz rasierte Haare, sowie kurze dunkle sogenannte "Dreadlocks", die zu einem Zopf gebunden waren. Bekleidet war er mit einer schwarzen kurzen Jacke und einer gleichfarbigen Nike-Jogginghose. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Polizei schnappt Fahrraddieb - Hanau

(as) Einen Fahrraddieb konnte eine Streife der Hanauer Polizei am Mittwochmorgen festnehmen. Gegen 2 Uhr beobachteten die Beamten, wie ein 45-jähriger Mann zwei Herrenfahrräder die Wilhelmstraße in Richtung Lamboystraße schob. Bei der anschließend durchgeführten Personenkontrolle wurde ein roter Bolzenschneider gefunden. Diesen hatte der Mann zuvor beim Erblicken des Streifenwagens versucht heimlich hinter einer Leitplanke zu verstecken. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein silbernes Mountainbike der Marke "Conway" und ein Mountainbike "Sport Fireflash" in grün/weiß. Die Polizei sucht nun die Eigentümer sowie auch Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau telefonisch unter 06181 100-123 entgegen.

4. Zeugen nach zwei zusammenhängenden Verkehrsunfälle gesucht - Rodenbach und Langenselbold

(dl) Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Verkehrsunfällen geben können, die sich am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in der Würzburger Straße in Rodenbach und gegen 13.15 Uhr auf der Landstraße 3339 ereigneten. Nach ersten Erkenntnissen kamen sich eine 89-Jährige und ein 49-Jähriger zuerst an einer Engstelle auf der Würzburger Straße entgegen. Dabei streifte die Frau mit ihrem silbernen Renault Scenic eine Hauswand. Der Florstädter setzte die Fahrt mit seinem grauen Ford Tourneo fort. Die Rodenbacherin fuhr ihm daraufhin mit ihrem Auto hinterher. Auf der Landstraße 3339 zwischen Hasselroth und Langenselbold kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen den zwei Fahrzeugen. Zeugen, die Angaben zu den Unfällen oder der Fahrweise der zwei Beteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau Land unter der Telefonnummer 06181 9010-0 zu melden.

