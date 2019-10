Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Konstanz

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Riedstraße. Ein 59-jähriger Pkw-Lenker fuhr hinter einem 21-jährigen Autofahrer aus dem Kreisverkehr in Richtung Industriegebiet. Als der 21-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, prallte der 59-Jährige vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf das Heck seines Vordermannes. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Konstanz

Unfallflucht nach Parkrempler

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Dienstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr einen in der Raiffeisenstraße abgestellten weißen Ford Transit. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Konstanz

Nach Parkrempler geflüchtet

Vermutlich bei der Vorbeifahrt beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 11.00 Uhr, einen in der Beethovenstraße geparkten BMW Z4. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Nach Unfall geflüchtet

Beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr gegen einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Mainaustraße abgestellten Opel geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Singen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 09.30 Uhr auf der Forststraße ereignet hat. Ein 59-jähriger Autofahrer war in Richtung Grubwaldstraße unterwegs, als ihm nach seinen Angaben auf Höhe der Parkplatzeinfahrt eines Lebensmitteldiscounters eine grüne Sattelzugmaschine mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Dieser soll eine plötzliche Lenkbewegung zur Fahrbahnmitte ausgeführt haben, weshalb der 59-Jährige nach rechts ausweichen musste und gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto prallte. Der Sattelzugmaschinen-Lenker fuhr ohne Anzuhalten weiter. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von über 14.000 Euro, das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug des 59-Jährigen musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu der Sattelzugmaschine oder deren Fahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Singen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Ein unbekannter Fahrzeugführer prallte am Mittwoch zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr gegen einen in der Fittingstraße am Fahrbahnrand geparkten Peugeot 206 und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Peugeot ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro, der Pkw musste abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zu einem frisch an der Front beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, melden.

Rückfragen bitte an:

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell