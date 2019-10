Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 16.10.2019 Mit Haftbefehl Gesuchter bei Festnahme verletzt

Tettnang (ots)

Während der Festnahme eines 43-jährigen Mannes, der mit Haftbefehl gesucht worden war, kam es am Mittnachmittag gegen 14 Uhr an einer Bushaltestelle in der Tettnanger Seestraße zu einem Schusswaffengebrauch durch Beamte der Kriminalpolizei Friedrichshafen, bei dem der Mann schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war es zu einer Bedrohungssituation für die Polizisten gekommen, weshalb diese die Schusswaffe einsetzten. Nach sofortigen Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Beamten und einer notärztlichen Weiterbehandlung wurde der 43-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizeidirektion Rottweil dauern an.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751-806-1301

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 07531-995-1010

