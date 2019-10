Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/Tettnang

Falsche Polizeibeamte

Am Dienstagabend wurden dem Polizeirevier Friedrichshafen wieder eine Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamter aus den Ortsnetzbereichen Friedrichshafen und Tettnang gemeldet. Bei allen Angerufenen meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der örtlichen Polizeidienststelle und erzählte die übliche Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Danach wurden die Angerufenen teilweise über Geld und Wertgegenstände ausgefragt. In allen bisher der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsabsicht und legten auf, sodass es bislang zu keinem Vermögensschaden kam. Hinweise zum sogenannten "Callcenter-Betrug" und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Hierbei ist insbesondere wichtig, dass gerade ältere Mitmenschen durch Familienangehörige oder Bekannte über die Betrugsmasche aufgeklärt und entsprechend sensibilisiert werden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatzgelände am Gebäude Meistershofener Straße 3 ereignet hat. Den Angaben eines 77-jährigen Pkw-Lenkers zufolge wollte dieser auf den Parkplatz einfahren. Hierbei kam ihm ein bisher unbekannter Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegen, woraufhin der 77-Jährige nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei streifte der Pkw des Mannes einen im Boden eingelassenen Findling, sodass an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Der Radfahrer fuhr ohne anzuhalten davon. Er trug zur Unfallzeit eine schwarze Schildmütze, eine dunkelgraue Jacke und führte einen dunkelblauen Rucksack mit. Er war vermutlich mit einem blauen Fahrrad unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein 14-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der K 7739 zwischen Unterraderach und Berg. Eine 33-jährige Pkw-Lenkerin wollte kurz vor dem Kreisverkehr Berg nach rechts in eine Hofeinfahrt einbiegen. Dies bemerkte eine 47-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf den Wagen der 33-Jährigen auf. Durch die Kollision zog sich der 14-jährige Beifahrer im Fahrzeug der mutmaßlichen Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt, es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Tettnang

Unfallflucht

Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter Fahrzeuglenker nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr in der Schöneckstraße unerlaubt vom Unfallort. Die oder der Unbekannte parkte rückwärts aus einem Parkplatz vor einem Bekleidungsgeschäft aus und streifte hierbei den auf der Schöneckstraße fahrenden Pkw einer 90-jährigen Frau. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/93710, zu melden.

Langenargen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 04.30 Uhr, einen auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Mühlstraße abgestellten Mercedes mittels eines spitzen Gegenstands im Bereich der hinteren linken Seite. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/93160.

Meckenbeuren

Diebstahl von Möhren

Unbekannte entwendeten an zwei Abenden im Zeitraum zwischen Samstag und dem gestrigen Dienstag von einem Acker in Verlängerung der Eugen-Bolz-Straße etwa 80 bis 100 kg Möhren. Die Unbekannten zogen den ersten Erkenntnissen zufolge das Gemüse von Hand aus der Erde. Der Polizeiposten Meckenbeuren hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingerichtet und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/94320.

Überlingen

Falsche Polizeibeamte

Auch dem Polizeirevier Überlingen wurden am Dienstagabend mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter angezeigt. Die unbekannten Anrufer gaben sich als Mitarbeiter verschiedener Polizeidienststellen aus und forderten die Angerufenen auf, Fenster und Türen zu schließen, da in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Weiter versuchten sie, Informationen über vorhandene Vermögenswerte zu erlangen. In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsabsicht und legten auf, sodass bisher kein Vermögensschaden eintrat. Hinweise zum sogenannten "Callcenter-Betrug" und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Hierbei ist insbesondere wichtig, dass gerade ältere Mitmenschen durch Familienangehörige oder Bekannte über die Betrugsmasche aufgeklärt und entsprechend sensibilisiert werden.

Überlingen

Geschwindigkeitsmessung

Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen führten am Dienstagnachmittag in der Zeit von 13.00 bis 16.15 Uhr eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 31n bei Nesselwangen in Fahrtrichtung Stockach durch. Die Höchstgeschwindigkeit in dem Bereich ist für Pkw auf 120 km/h, für Lkw auf 60 km/h beschränkt. Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt knapp 2.000 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 63 Verstöße dokumentiert (etwa 3,17%). Während 13 Pkw zwischen 15 und 33 km/h zu schnell unterwegs waren, mussten beim Schwerverkehr insgesamt 50 Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 19 km/h festgestellt werden, die allesamt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich ziehen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit im Messzeitraum betrug 153 km/h bei einem Pkw.

Markdorf

Verkehrsunfall

Zwei beschädigte Außenspiegel mit einem Gesamtwert von etwa 600 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag gegen 09.45 Uhr auf der K 7742 zwischen Riedheim und Unterraderach ereignet hat. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Traktors an und übersah dabei, dass ein nachfolgender Pkw bereits am Überholen war. Beim Ausscheren streiften sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 09.30 Uhr auf der B 31 in Höhe des Parkplatzes "Wölfele". Eine 49-jährige Pkw-Lenkerin, die in Fahrtrichtung Überlingen unterwegs war, setzte zum Überholen eines vor ihr fahrenden Lkw an und übersah dabei einen bereits auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Wagen eines 40-jährigen Mannes, der seinerseits die 49-Jährige überholte. Durch die folgende Kollision wurde das Fahrzeug des 40-Jährigen gegen die Fahrbahntrennung gedrückt, an beiden Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Frickingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 09.45 Uhr auf der K 7785 zwischen Frickingen und Leustetten. Eine aus Richtung Frickingen kommende 66-jährige Pkw-Lenkerin geriet auf dem kurvigen Streckenabschnitt ins Schleudern, sodass sich ihr Fahrzeug drehte und auf der Gegenfahrspur zum Stehen kam. Eine entgegenkommende 39-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in den Wagen der 66-Jährigen. Hierdurch wurden beide Pkw beschädigt, verletzt wurde niemand.

