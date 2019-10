Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

-- Sigmaringen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 08.15 Uhr und 10.00 Uhr einen in der Hedinger Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford S-Max. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Gammertingen

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter besprühte im Zeitraum vom 07.10. bis 13.10. das Jesus-Kreuz der katholischen Kirche in der Sigmaringer Straße mit dunkelroter Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Eine 21-jährige VW-Lenkerin fuhr am Dienstag gegen 19 Uhr in der Hauptstraße auf den vorausfahrenden BMW eines 26-Jährigen auf, da sie vermutlich zu spät bemerkt hatte, dass dieser abgebremst hatte. Verletzt wurde bei dem Aufprall niemand, es entstand jedoch Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Hohentengen

Tuch in Brand geraten

Ein Tuch, welches eine pflegebedürftige Frau am Mittwoch gegen 04.00 Uhr in ihrer Wohnung in der Hauptstraße auf eine Wärmelampe gelegt hatte, fing Feuer und löste einen Feuerwehreinsatz aus. Über ein gekipptes Fenster drang die Freiwillige Feuerwehr Hohentengen in die Wohnung ein und öffnete den weiteren Rettungskräften die Wohnungstür. Die Seniorin wurde mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, die Feuerwehr durchlüftete die Wohnung. Durch das Feuer entstand lediglich geringer Sachschaden an der Lampe.

Pfullendorf

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ein 19-jähriger Autofahrer erfasste am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Straße "Theuerbach" einen 64-jährigen Fußgänger und verletzte diesen schwer. Während der Behandlung im Rettungswagen konnte beim Fußgänger deutlich Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde der Pkw des 19-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und beim 64-Jährigen im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu wenden.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell