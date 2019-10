POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Mehrere Versuche des Telefonbetruges "Falscher Polizeibeamter"

In den vergangenen Tagen kam es im Landkreis Konstanz zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten, welche auf die übliche Masche versuchten, die zumeist lebensälteren Anschlussinhaber zu verunsichern und hierdurch zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Als Geschichte wurde stets vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären. In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet. Informationen zu dem Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Radolfzell

Pulverlöscher versprüht

In der Nacht von Montag auf Dienstag sprühte ein unbekannter Täter zwei in einer Tiefgarage in der Kasernenstraße angebrachte Pulverlöscher leer. Auf den in der Garage abgestellten Pkw blieb eine leichte Pulverschicht zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Singen

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr die linke Fahrzeugseite eines auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Gaisenrain" abgestellten Audi zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Singen

Schwerer Diebstahl

Eine gläserne Bong hat ein unbekannter Täter am Dienstagmorgen gegen 05.15 Uhr bei einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Hegaustraße entwendet. Der Unbekannte nahm von einer nahen Baustellenabsicherung eine Warnbake und warf diese in das Schaufenster des Geschäftes. Außer der Bong entnahm der Täter keine weiteren Gegenstände aus der Auslage. Anschließend flüchtete der Unbekannte, nachdem er die Warnbake wieder zurückgestellt hatte, in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit in der Hegaustraße Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib der Bong geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Engen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 33.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 18.45 Uhr auf der A 81. Ein 47-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Autobahn in Richtung Singen, als er kurz nach der Immensitzbrücke vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn nach rechts abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Stockach

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 21.30 Uhr im Einmündungsbereich Meßkircher Straße / Oberndorfstraße ereignete. Eine auf der Oberndorfstraße fahrende 21-jährige Pkw-Lenkerin hatte nach links in die Meßkircher Straße einbiegen wollen und hierbei die Vorfahrt eines 57-jährigen Autofahrers missachtet, der diese in Richtung Radolfzell befuhr. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision weiterhin fahrbereit.

