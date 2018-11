POL-PDPS: Unter Alkoholeinfluss geparkten Pkw beschädigt

Rodalben (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde in der Nähe des Friedhofs ein geparkter Dacia von einem zunächst unbekannten Pkw auf der linken Seite beschädigt. Die Polizei konnte, nachdem die Halterin Anzeige erstattet hatte, im Verlaufe des Sonntagvormittags in einer Nachbarstraße einen dort geparkten Peugeot auffinden, der frische, zum Unfall passende Beschädigungen aufwies. Ebenfalls im Verlaufe des Sonntags wurde die Eigentümerin zu Hause aufgesucht. Sie gab gegenüber der Polizei zu, den Unfall verursacht zu haben. Ein zusätzlich bei ihr durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, worauf Fahrzeugschlüssel und Führerschein vorläufig sichergestellt wurden.

