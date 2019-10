Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Tettnang

Alkoholisiert Verkehrsteilnehmer gefährdet

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeipostens Tettnang bei einem 59-jährigen Autofahrer fest, den sie am Mittwoch gegen 11.15 Uhr mit seinem Landrover in Haslach kontrollierten. Der Pkw-Lenker war zuvor auf der Landesstraße 333 von Tettnang kommend in Richtung Neukirch gefahren und dabei einem nachfolgendem Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Hierbei soll es zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen sein, da der 59-Jährige immer wieder zur Fahrbahnmitte gelenkt habe. So soll er nach Angaben des Zeugen einen ihn überholenden, unbekannten Fahrzeuglenker beinahe gestreift haben. Nach einem positiven Atemalkoholtest veranlassten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus. Wie sich herausstellte, war dem Mann bereits im August dieses Jahres seine Fahrerlaubnis entzogen worden. Personen, die durch die Fahrweise des 59-jährigen Mannes behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich an das Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu wenden.

